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Атлетико уверен, что оставит игрока Барсы на следующий сезон
Дискуссии продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский защитник Клеман Лангле провел сезон 2024-25 на правах аренды в мадридском "Атлетико". Руководители "матрасников" уже изъявляли желание подписать футболиста на постоянную основу, договорившись с каталонским клубом.
Ранее сообщалось о намерении мадридцев согласовать бесплатный переход, однако "Барселона" планирует получить деньги за игрока.
Фабрицио Романо заявил, что "Атлетико" уверены, что смогут подписать соглашение с каталонцами о сохранении Лангле на следующий сезон.
Французский защитник отыграл за мадридский клуб 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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