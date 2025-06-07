Атлетико уверен, что оставит игрока Барсы на следующий сезон

Французский защитник Клеман Лангле провел сезон 2024-25 на правах аренды в мадридском "Атлетико". Руководители "матрасников" уже изъявляли желание подписать футболиста на постоянную основу, договорившись с каталонским клубом.

Читайте также Альварес рассказал, почему решил присоединиться к Атлетико Мадрид летом прошлого года

Ранее сообщалось о намерении мадридцев согласовать бесплатный переход, однако "Барселона" планирует получить деньги за игрока.



Фабрицио Романо заявил, что "Атлетико" уверены, что смогут подписать соглашение с каталонцами о сохранении Лангле на следующий сезон.



Французский защитник отыграл за мадридский клуб 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.