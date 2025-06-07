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Атлетико уверен, что оставит игрока Барсы на следующий сезон

Испания
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Атлетико уверен, что оставит игрока Барсы на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский защитник Клеман Лангле провел сезон 2024-25 на правах аренды в мадридском "Атлетико". Руководители "матрасников" уже изъявляли желание подписать футболиста на постоянную основу, договорившись с каталонским клубом.

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Ранее сообщалось о намерении мадридцев согласовать бесплатный переход, однако "Барселона" планирует получить деньги за игрока.


Фабрицио Романо заявил, что "Атлетико" уверены, что смогут подписать соглашение с каталонцами о сохранении Лангле на следующий сезон.


Французский защитник отыграл за мадридский клуб 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Клеман Лангле
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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