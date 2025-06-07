  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанский клуб попрощался с Цитаишвили после сезона аренды с Динамо

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский клуб попрощался с Цитаишвили после сезона аренды с Динамо

Испания

11 результативных действий за этот период

Испанский клуб попрощался с Цитаишвили после сезона аренды с Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Гранада" попрощалась с арендованным у "Динамо" полузащитником Георгием Цитаишвили. Об этом клуб проинформировал на своем официальном сайте.

"Насриди" сообщили о пяти футболистах, которые покинут "Гранаду" после завершения аренды. Также это касается Рубена Санчеса, Рейнье, Абде Реббаха и Сирена Диао.

Цитаишвили выступал за испанский коллектив с июля 2024 года. Он провел 36 матчей в Сегунде и записал в свой актив 11 результативных действий (7+4). Также на его счету три поединка в Кубке Испании.

Напомним, что "Гранада" финишировала на седьмом месте во второй лиге Испании.

В начале аренды его ориентировочная стоимость от аналитического портала Transfermarkt равнялась 800 тысячам евро, а сейчас выросла практически вдвое – до 1,5 млн евро.

Читайте такжеГеоргий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента

Контракт грузина с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Атлетико уверен, что оставит игрока Барсы на следующий сезон
yellow-arrow
Барселона решила, как поступит с Жоаном Гарсией
yellow-arrow
Реал получил приз Reputation D’Or – 2023/24 как клуб с лучшей репутацией в мире
Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Гранади
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости