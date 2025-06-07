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Кроос возвращается в Мадрид
Участвует в благотворительном матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" проходит благотворительный матч Corazon Classic между легендами клубов мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии". Все вырученные и заработанные средства поединка пойдут на благотворительную программу местного клуба и социальные спортивные проекты.
Тони Кроос через 378 дней возвращается в Мадрид, чтобы принять участие в матче. За "Реал" также участвуют Марсело, Пепе, Варан и другие известные игроки.
Напомним, что немецкий полузащитник покинул "сливочных" летом прошлого года после Чемпионата Европы 2024.
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