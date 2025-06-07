  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кроос возвращается в Мадрид

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроос возвращается в Мадрид

Испания
Обновлено

Участвует в благотворительном матче

Кроос возвращается в Мадрид

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" проходит благотворительный матч Corazon Classic между легендами клубов мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии". Все вырученные и заработанные средства поединка пойдут на благотворительную программу местного клуба и социальные спортивные проекты.

Читайте такжеРеал отреагировал на неудачный сезон. Инвестируют значительные средства

Тони Кроос через 378 дней возвращается в Мадрид, чтобы принять участие в матче. За "Реал" также участвуют Марсело, Пепе, Варан и другие известные игроки.


Напомним, что немецкий полузащитник покинул "сливочных" летом прошлого года после Чемпионата Европы 2024.

По теме
yellow-arrow
Важный игрок Атлетико заболел перед клубным ЧМ
yellow-arrow
Испанский клуб попрощался с Цитаишвили после сезона аренды с Динамо
yellow-arrow
Атлетико уверен, что оставит игрока Барсы на следующий сезон
Боруссия (Дортмунд) Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости