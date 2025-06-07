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Важный игрок Атлетико заболел перед клубным ЧМ

Испания
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Уже пропустил тренировку клуба

Важный игрок Атлетико заболел перед клубным ЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Диего Симеоне продолжают подготовку к клубному Чемпионату Мира, который уже скоро пройдет в новом формате.

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Diario AS сообщили, что один из важных игроков команды Пабло Барриос заболел и пропустил тренировку. Сроки выздоровления пока неизвестны, однако в команде надеются на скорейшее возвращение футболиста к началу турнира.


Напомним, что первый тур клубного Чемпионата Мира мадридцы сыграют уже 15-го июня против победителя Лиги чемпионов этого сезона - "ПСЖ".

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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