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Такефуса Кубо может продолжить карьеру в АПЛ

Испания

Интерес присутствует уже достаточно долго

Такефуса Кубо может продолжить карьеру в АПЛ

Football Espana

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Японский вингер "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо вызывает интерес у ряда неназванных клубов английского высшего дивизиона.

Клуб 24-летнего футболиста уже получил многочисленные запросы на трансфер. Цена, за которую его будут готовы отпустить, составляет около 30-40 миллионов евро.

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Его контракт с "Реал Сосьедад" рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) АПЛ Ла Лига Такефуса Кубо
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Денис Снигур
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