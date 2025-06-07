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Такефуса Кубо может продолжить карьеру в АПЛ
Интерес присутствует уже достаточно долго
Football Espana
Японский вингер "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо вызывает интерес у ряда неназванных клубов английского высшего дивизиона.
Клуб 24-летнего футболиста уже получил многочисленные запросы на трансфер. Цена, за которую его будут готовы отпустить, составляет около 30-40 миллионов евро.
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Его контракт с "Реал Сосьедад" рассчитан до 30 июня 2029 года.
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