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Мбаппе: ПСЖ выиграл Лигу чемпионов без меня, и меня это не волнует
Француз ответил на вопрос об успехе бывшего клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на то, что "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов в следующем сезоне после его выхода из клуба.
"Пустой сезон ("Реала")? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Мы выиграли два титула (Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА). Да, мы не выиграли несколько трофеев, но этот год был насыщенным.
"ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов без меня и меня это не волнует. Думаю, у каждого футболиста у карьеры могут быть проблемы. Я в эпицентре бури, это хорошо. Мне всегда нравилось оказываться в подобных ситуациях. Моя задача – работать. Я преодолел немало трудностей в карьере. Мне нужно работать", – сказал Мбаппе на пресс-конференции.
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