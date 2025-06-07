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Мбаппе: ПСЖ выиграл Лигу чемпионов без меня, и меня это не волнует

Испания

Француз ответил на вопрос об успехе бывшего клуба

Мбаппе: ПСЖ выиграл Лигу чемпионов без меня, и меня это не волнует

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на то, что "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов в следующем сезоне после его выхода из клуба.

"Пустой сезон ("Реала")? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Мы выиграли два титула (Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА). Да, мы не выиграли несколько трофеев, но этот год был насыщенным.

"ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов без меня и меня это не волнует. Думаю, у каждого футболиста у карьеры могут быть проблемы. Я в эпицентре бури, это хорошо. Мне всегда нравилось оказываться в подобных ситуациях. Моя задача – работать. Я преодолел немало трудностей в карьере. Мне нужно работать", – сказал Мбаппе на пресс-конференции.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.06.2025 в 15:28
Кто научил этого мальчика обманывать
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.06.2025 в 15:28
Кто научил этого мальчика обманывать
Ответить
0
0

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