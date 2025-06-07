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Реал и Атлетико хотят перенести старт Ла Лиги из-за клубного Чемпионата мира
Старт нового сезона запланирован на 17 августа
La Liga
"Реал" и "Атлетико" хотят перенести старт сезона Ла Лиги из-за клубного ЧМ. Старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 17 августа. Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.
Как сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль из Relevo, капитаны "Реала" и "Атлетико" при поддержке профсоюза игроков AFE потребовали перенести начало сезона на 24 августа – в случае, если их клубы выйдут в финальную стадию Клубного чемпионата мира.
Окончательное решение будет зависеть от предстоящей встречи с руководством Ла Лиги.
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