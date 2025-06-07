Реал и Атлетико хотят перенести старт Ла Лиги из-за клубного Чемпионата мира

"Реал" и "Атлетико" хотят перенести старт сезона Ла Лиги из-за клубного ЧМ. Старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 17 августа. Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.

Как сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль из Relevo, капитаны "Реала" и "Атлетико" при поддержке профсоюза игроков AFE потребовали перенести начало сезона на 24 августа – в случае, если их клубы выйдут в финальную стадию Клубного чемпионата мира.

Окончательное решение будет зависеть от предстоящей встречи с руководством Ла Лиги.