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Реал и Атлетико хотят перенести старт Ла Лиги из-за клубного Чемпионата мира

Испания

Старт нового сезона запланирован на 17 августа

Реал и Атлетико хотят перенести старт Ла Лиги из-за клубного Чемпионата мира

La Liga

Новина українською

"Реал" и "Атлетико" хотят перенести старт сезона Ла Лиги из-за клубного ЧМ. Старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 17 августа. Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.

Как сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль из Relevo, капитаны "Реала" и "Атлетико" при поддержке профсоюза игроков AFE потребовали перенести начало сезона на 24 августа – в случае, если их клубы выйдут в финальную стадию Клубного чемпионата мира.

Окончательное решение будет зависеть от предстоящей встречи с руководством Ла Лиги.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
x.comRodra
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.06.2025 в 15:33
Клоуны, проигнорируйте первых три, четыре тура и отдохнете, и другим клубам приятное сделаете
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.06.2025 в 15:33
Клоуны, проигнорируйте первых три, четыре тура и отдохнете, и другим клубам приятное сделаете
Ответить
0
0

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