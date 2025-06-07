Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок сборной Франции: Дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка
Ротен критически высказался о Килиане
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жером Ротен критически высказался о Килиане Мбаппе.
"Думаю, дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка. Осенью, когда он отсутствовал в составе сборной, была возможность забрать ее у него и разрешить Килиану сосредоточиться на своей игре.
Это не проблема, обороняется ли он или нет, потому что он прилагает усилия. Но были матчи, в которых он не прилагал этих усилий. Как только мяч оказывался не у него или не у его команды, он не бежал.
Против Испании мы увидели, как он прессинговал. Это позволило Франции завладеть мячом. Проблема заключалась в том, что защита оставалась в 50 метрах позади. Это и повлекло большинство пропущенных голов.
Мбаппе нужно делать больше для командной игры, а не сконцентрироваться только на себе. В четверг он провел хорошую игру, мне понравилось.
Но ему нужно играть на команду, даже в контексте "Реала". Вы ждете, что такой игрок сделает лучше и своих партнеров по команде. Он должен быть эталоном», – сказал экс-игрок сборной Франции.
Популярное сейчас
- Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
- Победы украинских сборных U-20 и U-21, новый тренер Довбика, уход Шищенко. Главные новости за 6 июня
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента