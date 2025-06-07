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Экс-игрок сборной Франции: Дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка

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Ротен критически высказался о Килиане

Экс-игрок сборной Франции: Дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жером Ротен критически высказался о Килиане Мбаппе.


"Думаю, дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка. Осенью, когда он отсутствовал в составе сборной, была возможность забрать ее у него и разрешить Килиану сосредоточиться на своей игре.

Это не проблема, обороняется ли он или нет, потому что он прилагает усилия. Но были матчи, в которых он не прилагал этих усилий. Как только мяч оказывался не у него или не у его команды, он не бежал.

Против Испании мы увидели, как он прессинговал. Это позволило Франции завладеть мячом. Проблема заключалась в том, что защита оставалась в 50 метрах позади. Это и повлекло большинство пропущенных голов.

Мбаппе нужно делать больше для командной игры, а не сконцентрироваться только на себе. В четверг он провел хорошую игру, мне понравилось.

Но ему нужно играть на команду, даже в контексте "Реала". Вы ждете, что такой игрок сделает лучше и своих партнеров по команде. Он должен быть эталоном», – сказал экс-игрок сборной Франции.

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Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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