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Барселона готова выплатить тер Штегену компенсацию за расторжение контракта
Трудовое соглашение голкипера с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" намерена предложить 33-летнему вратарю Марк-Андре тер Штегену выплатить ему заработную плату за год контракта, чтобы он согласился досрочно разорвать его и покинул клуб. Об этом сообщает Sport.es. Трудовое соглашение немецкого голкипера с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года.
По информации источника, тер Штегену будет сложно принять такое предложение, поскольку ранее он публично заявлял о желании продолжить карьеру в испанском гранде.
Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с "Интером" (4:3) из-за невключения в заявку на игру.
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