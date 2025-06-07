Барселона готова выплатить тер Штегену компенсацию за расторжение контракта

"Барселона" намерена предложить 33-летнему вратарю Марк-Андре тер Штегену выплатить ему заработную плату за год контракта, чтобы он согласился досрочно разорвать его и покинул клуб. Об этом сообщает Sport.es. Трудовое соглашение немецкого голкипера с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года.

По информации источника, тер Штегену будет сложно принять такое предложение, поскольку ранее он публично заявлял о желании продолжить карьеру в испанском гранде.

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с "Интером" (4:3) из-за невключения в заявку на игру.