  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона готова выплатить тер Штегену компенсацию за расторжение контракта

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона готова выплатить тер Штегену компенсацию за расторжение контракта

Испания

Трудовое соглашение голкипера с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года

Барселона готова выплатить тер Штегену компенсацию за расторжение контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" намерена предложить 33-летнему вратарю Марк-Андре тер Штегену выплатить ему заработную плату за год контракта, чтобы он согласился досрочно разорвать его и покинул клуб. Об этом сообщает Sport.es. Трудовое соглашение немецкого голкипера с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года.

По информации источника, тер Штегену будет сложно принять такое предложение, поскольку ранее он публично заявлял о желании продолжить карьеру в испанском гранде.

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с "Интером" (4:3) из-за невключения в заявку на игру.

Читайте такжеТер Штеген высказался о слухах о возможном уходе из Барселоны
По теме
yellow-arrow
Ямаль стал лучшим бомбардиром национальных сборных в возрасте до 18-ти за последние 112 лет
yellow-arrow
Дидье Дешам определил оптимальную позицию на поле для Килиана Мбаппе
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Франции: Дать Мбаппе капитанскую повязку – ошибка
Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости