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Бетис не хочет отпускать звездного аргентинца
Намекали на его возвращение в родную команду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Победитель многих национальных турниров со своей сборной Джованни Ло Чельсо, по слухам, мог перебраться в "Росарио Сетраль".
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Diario AS сообщают, что сейчас никто в "Бетисе" не рассматривает такой вариант возвращения в родную команду атакующего аргентинского полузащитника.
Ло Чельсо в этом сезоне сыграл за испанский клуб 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 ассиста.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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