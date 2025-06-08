Бетис не хочет отпускать звездного аргентинца

Победитель многих национальных турниров со своей сборной Джованни Ло Чельсо, по слухам, мог перебраться в "Росарио Сетраль".

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Diario AS сообщают, что сейчас никто в "Бетисе" не рассматривает такой вариант возвращения в родную команду атакующего аргентинского полузащитника.



Ло Чельсо в этом сезоне сыграл за испанский клуб 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 ассиста.