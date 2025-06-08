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Клуб Роналду может усилиться защитником Барселоны
В пару к Лапорту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Датчанин, который большую часть сезона пропустил из-за травмы, похоже, имеет своих поклонников на Ближнем Востоке, потому что в услугах 29-летнего игрока заинтересовался клуб, в котором играет Криштиану Роналду.
"Аль-Наср" заинтересован в подписании Андреаса Кристенсена из "Барселоны".
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Ранее испанские СМИ уже сообщали, что хотя контракт Кристенсена рассчитан ещё на год, защитник готов покинуть столицу Каталонии этим летом.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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