Клуб Роналду может усилиться защитником Барселоны

Датчанин, который большую часть сезона пропустил из-за травмы, похоже, имеет своих поклонников на Ближнем Востоке, потому что в услугах 29-летнего игрока заинтересовался клуб, в котором играет Криштиану Роналду.

"Аль-Наср" заинтересован в подписании Андреаса Кристенсена из "Барселоны".

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Ранее испанские СМИ уже сообщали, что хотя контракт Кристенсена рассчитан ещё на год, защитник готов покинуть столицу Каталонии этим летом.