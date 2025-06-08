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Победитель Лиги чемпионов попал в список Флика

Испания

Он уже играл под руководством немецкого тренера

Победитель Лиги чемпионов попал в список Флика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" активировалась на трансферном рынке. Клуб планирует летом немного усилиться.

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В поле зрения Ханси Флика попал хорватский футболист Иван Перишич из нидерландского "ПСВ". Немецкий тренер рассматривает возможность подписания хорвата как свободного агента.


Каталонцы считают, что это может быть отдельно от подписания еще одного вингера, такого как Луис Диас.


Напомним, что Перишич уже играл в "Баварии" под руководством Флика, где они завоевали трофей Лиги чемпионов и все внутренние титулы Германии.

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Барселона Иван Перишич ПСВ (Эйндховен) Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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