Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победитель Лиги чемпионов попал в список Флика
Он уже играл под руководством немецкого тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активировалась на трансферном рынке. Клуб планирует летом немного усилиться.
В поле зрения Ханси Флика попал хорватский футболист Иван Перишич из нидерландского "ПСВ". Немецкий тренер рассматривает возможность подписания хорвата как свободного агента.
Каталонцы считают, что это может быть отдельно от подписания еще одного вингера, такого как Луис Диас.
Напомним, что Перишич уже играл в "Баварии" под руководством Флика, где они завоевали трофей Лиги чемпионов и все внутренние титулы Германии.
Популярное сейчас
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- Чуда не случилось. Сборная Украины по сокке вылетела с чемпионата Европы
- Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии