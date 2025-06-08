Победитель Лиги чемпионов попал в список Флика

"Барселона" активировалась на трансферном рынке. Клуб планирует летом немного усилиться.

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В поле зрения Ханси Флика попал хорватский футболист Иван Перишич из нидерландского "ПСВ". Немецкий тренер рассматривает возможность подписания хорвата как свободного агента.



Каталонцы считают, что это может быть отдельно от подписания еще одного вингера, такого как Луис Диас.



Напомним, что Перишич уже играл в "Баварии" под руководством Флика, где они завоевали трофей Лиги чемпионов и все внутренние титулы Германии.