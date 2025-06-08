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Голкипер Барселоны будет отстаивать свою позицию

Испания
Обновлено

Не намерен ни о чем договариваться

Голкипер Барселоны будет отстаивать свою позицию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По последним новостям, каталонский клуб достаточно близок к подписанию нового вратаря Жоана Гарсии. Ранее сообщалось, что "Барселона" будет пытаться договориться с немецким голкипером и капитаном своей команды по данной ситуации, даже предлагали компенсацию в случае ухода.

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Как сообщает Diario SPORT, Тер Штеген возмущен и не намерен ни о чем договариваться с клубом. Ранее игрок заявлял, что видит себя в команде на следующий сезон.


Напомним, что контракт немца с клубом рассчитан до 3-го июня 2028-го года.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Хоан Гарсия
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.06.2025 в 10:55
Ситуация с Тер Штегеном не красивая с имиджевой точки зрения. Но это всего лишь повтор ситуации, как было с Месси. Хитропопый перес тогда, втихаря зная, что Тебас введет жесточайший финанс фейр плей, сам не был активен на трансферном рынке и при этом был уверен, что дальше Барса финансово не потянет контракт Месси. Сейчас тоже, во главу угла поставлен не спортивный, а финансовый вопрос клуба. Немецкий вратарь имеет одну из самых высоких зарплат в клубе (за 20 млн. евро в год чистыми). По задумке руководства ФКБ, избавившись от Тер Штегена, на его место хотят взять молодого и очень перспективного вратаря с зарплатой в 2-3 раза меньше. Ну и не будем забывать про правило "бумеранга"... В 2015 году молодой тогда Тер Штеген поставил перед руководством клуба ультиматум, или я номер 1, или возрастной Клаудио Браво. Чилийскому голкиперу тогда пришлось уходить.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.06.2025 в 10:55
Ситуация с Тер Штегеном не красивая с имиджевой точки зрения. Но это всего лишь повтор ситуации, как было с Месси. Хитропопый перес тогда, втихаря зная, что Тебас введет жесточайший финанс фейр плей, сам не был активен на трансферном рынке и при этом был уверен, что дальше Барса финансово не потянет контракт Месси. Сейчас тоже, во главу угла поставлен не спортивный, а финансовый вопрос клуба. Немецкий вратарь имеет одну из самых высоких зарплат в клубе (за 20 млн. евро в год чистыми). По задумке руководства ФКБ, избавившись от Тер Штегена, на его место хотят взять молодого и очень перспективного вратаря с зарплатой в 2-3 раза меньше. Ну и не будем забывать про правило "бумеранга"... В 2015 году молодой тогда Тер Штеген поставил перед руководством клуба ультиматум, или я номер 1, или возрастной Клаудио Браво. Чилийскому голкиперу тогда пришлось уходить.
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0
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