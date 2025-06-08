Голкипер Барселоны будет отстаивать свою позицию

По последним новостям, каталонский клуб достаточно близок к подписанию нового вратаря Жоана Гарсии. Ранее сообщалось, что "Барселона" будет пытаться договориться с немецким голкипером и капитаном своей команды по данной ситуации, даже предлагали компенсацию в случае ухода.

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Как сообщает Diario SPORT, Тер Штеген возмущен и не намерен ни о чем договариваться с клубом. Ранее игрок заявлял, что видит себя в команде на следующий сезон.



Напомним, что контракт немца с клубом рассчитан до 3-го июня 2028-го года.