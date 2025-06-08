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Реал хочет подписать игрока из Сан-Себастьяна

Испания
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Хаби Алонсо просит усилить полузащиту

Реал хочет подписать игрока из Сан-Себастьяна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В конце сезона мадридский клуб объявил о подписании нового тренера Хаби Алонсо после отставки Карло Анчелотти. На этом трансферная кампания "сливочных" не завершилась: согласовали переход Трента, и еще известно о большом количестве игроков, которыми планирует "Реал" усилиться на следующий сезон.

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Испанский тренер просит укрепить полузащиту, и одним из приоритетных вариантов является Субименди из "Реал Сосьедада". Клуб считает его подписание вполне возможным и не будет сдавать позиции по трансферу.


Субименди сыграл в нынешнем сезоне 48 поединков. Отличиться удалось двумя голами и двумя ассистами.

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Хаби Алонсо Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Субименди
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
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