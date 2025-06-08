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Барселона ставит ультиматум на трансфер Фати
Решающие дни близятся
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ансу Фати не смог закрепиться в составе каталонцев после многочисленных травм. Игрок даже успел поиграть в аренде и вернуться в команду.
Ранее сообщалось, что "Монако" готов подписать испанского вингера и нападающего "блаугранас". Переговоры постепенно продвигаются.
Diario SPORT отметили, что "Барселона" ставит ультиматум, который может усложнить переход Фати: "монегаски" должны взять на себя оплату трансфера, или же Ансу должен простить деньги клубу.
Напомним, что игрок сыграл в текущем сезоне за каталонцев всего 11 поединков.
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