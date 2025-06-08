В случае подписания Барселоной голкипера, Тер Штеген станет третьим выбором на позиции, - Sport.es

Вратарю и капитану "Барселоны" Марк-Андре тер Штегену дали понять, что основным голкипером команды станет Жоан Гарсия, близкий к переходу из "Эспаньола". Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, тер Штеген также не будет играть в Кубке Испании, где будет выходить Войцех Щенсный после продления контракта с сине-гранатовыми. Испанский гранд готов отпустить 33-летнего немецкого вратаря нынешним летом, несмотря на действие его контракта до 2028 года, при этом выплатив ему заработную плату за год контракта.