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Испанский вингер Вальядолида вызвал интерес у многих клубов
Сам игрок подтвердил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В летнее трансферное окно большинство клубов планируют усилить свои составы. Испанский вингер Рауль Моро, играющий за "Реал Вальядолид", собрал уже немалый интерес от многих клубов.
Уже сообщают, что с игроком контактировали представители "Эспаньола", а также "Аякс" продолжает настаивать на трансфере футболиста. Вингер также в недавнем интервью Mundo Deportivo признал интерес "Осасуны" и некоторых других команд.
Рауль Моро провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в нынешнем сезоне Ла Лиги.
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