  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанский вингер Вальядолида вызвал интерес у многих клубов

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский вингер Вальядолида вызвал интерес у многих клубов

Испания
Обновлено

Сам игрок подтвердил

Испанский вингер Вальядолида вызвал интерес у многих клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В летнее трансферное окно большинство клубов планируют усилить свои составы. Испанский вингер Рауль Моро, играющий за "Реал Вальядолид", собрал уже немалый интерес от многих клубов.

Читайте такжеДе ла Фуэнте рассказал об отсутствии Мораты в последних матчах

Уже сообщают, что с игроком контактировали представители "Эспаньола", а также "Аякс" продолжает настаивать на трансфере футболиста. Вингер также в недавнем интервью Mundo Deportivo признал интерес "Осасуны" и некоторых других команд.


Рауль Моро провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в нынешнем сезоне Ла Лиги.

По теме
yellow-arrow
Хорошие прогнозы для Атлетико. Барриос восстановился
yellow-arrow
В случае подписания Барселоной голкипера, Тер Штеген станет третьим выбором на позиции, - Sport.es
yellow-arrow
Барселона ставит ультиматум на трансфер Фати
Вальядолид Осасуна (Памплона) Ла Лига Эспаньол (Барселона) Аякс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости