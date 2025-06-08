Испанский вингер Вальядолида вызвал интерес у многих клубов

В летнее трансферное окно большинство клубов планируют усилить свои составы. Испанский вингер Рауль Моро, играющий за "Реал Вальядолид", собрал уже немалый интерес от многих клубов.

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Уже сообщают, что с игроком контактировали представители "Эспаньола", а также "Аякс" продолжает настаивать на трансфере футболиста. Вингер также в недавнем интервью Mundo Deportivo признал интерес "Осасуны" и некоторых других команд.



Рауль Моро провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в нынешнем сезоне Ла Лиги.