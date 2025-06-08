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Хорошие прогнозы для Атлетико. Барриос восстановился
Игрок был замечен на тренировке клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее было известно, что испанский полузащитник заболел и пропустил тренировку мадридской команды.
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Marca сообщила, что Пабло Барриос вернулся в тренировочный процесс "Атлетико" и имеет цель попасть на клубный Чемпионат Мира.
Пабло Барриос в составе Диего Симеоне в этом сезоне отыграл 41 матч, забив 1 гол и отдав 4 ассиста.
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Источник:Marca
Опубликовал: Иван Коломиец
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