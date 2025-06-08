Хорошие прогнозы для Атлетико. Барриос восстановился

Ранее было известно, что испанский полузащитник заболел и пропустил тренировку мадридской команды.

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Marca сообщила, что Пабло Барриос вернулся в тренировочный процесс "Атлетико" и имеет цель попасть на клубный Чемпионат Мира.



Пабло Барриос в составе Диего Симеоне в этом сезоне отыграл 41 матч, забив 1 гол и отдав 4 ассиста.