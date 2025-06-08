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Наибольший талант Аякса может оказаться в Мадриде
Он отклонил три предложения от Амстердама
Real Madrid
"Реал Мадрид" продолжает свою активную трансферную кампанию. Сейчас может пополниться еще одним молодым замечательным игроком известная академия мадридского клуба Ла Фабрика.
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Речь идет о полузащитнике юношеской команды Амстердама - Уазана. Подписание 16-летнего величайшего таланта "Аякса" уже не за горами. Сам игрок отклонил три предложения от нидерландского клуба.
Напомним, что мадридский "Реал" уже пополнил ряды основной команды и нацелился на еще несколько потенциально качественных трансферов.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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