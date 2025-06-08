  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барса готова продать молодого испанца

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барса готова продать молодого испанца

Испания
Обновлено

Рассмотрят выгодное финансовое предложение

Барса готова продать молодого испанца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Барселоне" активно рассматривают самые лучшие трансферные варианты на летнее окно. Кроме желаний подписать игроков и усилить определенные позиции на футбольном поле, каталонцы также рассматривают предложения по уходу некоторых игроков.

Читайте такжеБарселона ставит ультиматум на трансфер Фати

Одним из таких вариантов является продажа левого защитника Жерара Мартина. "Барселона" будет готова вести переговоры по трансферу футболиста, если будет выгодное финансовое предложение.


Жерар Мартин присоединился к клубу летом прошлого года и должен был быть дублером Бальде. Защитник сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Левандовский назвал причину своего отсутствия в составе сборной Польши
yellow-arrow
Реал и Бенфика до сих пор не могут договориться о переходе испанского футболиста
yellow-arrow
Реал готов предложить новый контракт для своего голкипера
Барселона Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости