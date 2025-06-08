Барса готова продать молодого испанца

В "Барселоне" активно рассматривают самые лучшие трансферные варианты на летнее окно. Кроме желаний подписать игроков и усилить определенные позиции на футбольном поле, каталонцы также рассматривают предложения по уходу некоторых игроков.

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Одним из таких вариантов является продажа левого защитника Жерара Мартина. "Барселона" будет готова вести переговоры по трансферу футболиста, если будет выгодное финансовое предложение.



Жерар Мартин присоединился к клубу летом прошлого года и должен был быть дублером Бальде. Защитник сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 ассистов.