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Барса готова продать молодого испанца
Рассмотрят выгодное финансовое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine
В "Барселоне" активно рассматривают самые лучшие трансферные варианты на летнее окно. Кроме желаний подписать игроков и усилить определенные позиции на футбольном поле, каталонцы также рассматривают предложения по уходу некоторых игроков.
Одним из таких вариантов является продажа левого защитника Жерара Мартина. "Барселона" будет готова вести переговоры по трансферу футболиста, если будет выгодное финансовое предложение.
Жерар Мартин присоединился к клубу летом прошлого года и должен был быть дублером Бальде. Защитник сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 6 ассистов.
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