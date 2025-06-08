Реал и Бенфика до сих пор не могут договориться о переходе испанского футболиста

Португальский и испанский клуб не могут найти общий язык относительно соглашения по Альваро Каррерасе с "Бенфики".

"Орлы" установили цену за испанского латераля перед клубным чемпионатом мира на уровне 48 миллионов евро, а "сливочные" на этом этапе предлагают всего 40 миллионов евро.

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В этом сезоне игрок провел за португальский клуб 48 игр во всех турнирах, забил 4 мяча и 5 раз ассистировал партнёрам.