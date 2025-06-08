Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал и Бенфика до сих пор не могут договориться о переходе испанского футболиста
Реал не хочет тратить много
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский и испанский клуб не могут найти общий язык относительно соглашения по Альваро Каррерасе с "Бенфики".
"Орлы" установили цену за испанского латераля перед клубным чемпионатом мира на уровне 48 миллионов евро, а "сливочные" на этом этапе предлагают всего 40 миллионов евро.
В этом сезоне игрок провел за португальский клуб 48 игр во всех турнирах, забил 4 мяча и 5 раз ассистировал партнёрам.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- "Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы
- 15-летний украинец подписал контракт с клубом Ла Лиги
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000