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Защитник Барселоны интересен Вулверхэмптону
Каталонцы готовы выслушать предложение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" постепенно продвигается по собственным трансферным делам по поводу новых подписаний. В это же время клуб получает предложения по некоторым своим игрокам от других команд.
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Стало известно, что левый защитник "блаугранас" Жерар Мартин интересен "Вулверхэмтону". Каталонцы готовы выслушать условия английского клуба.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Жерара Мартина, если будет хорошее финансовое предложение.
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Источник:Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
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