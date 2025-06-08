Защитник Барселоны интересен Вулверхэмптону

"Барселона" постепенно продвигается по собственным трансферным делам по поводу новых подписаний. В это же время клуб получает предложения по некоторым своим игрокам от других команд.

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Стало известно, что левый защитник "блаугранас" Жерар Мартин интересен "Вулверхэмтону". Каталонцы готовы выслушать условия английского клуба.



Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Жерара Мартина, если будет хорошее финансовое предложение.