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Реал готов предложить новый контракт для своего голкипера

Испания

Ожидается, что соглашение будет заключено этим летом

Реал готов предложить новый контракт для своего голкипера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на большое количество новых подписаний мадридского клуба, "Реал" рассматривает возможности продолжения сотрудничества с некоторыми своими игроками.

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Так, "сливочные" готовы предложить новый контракт для Тибо Куртуа. Клуб доволен бельгийцем - ожидается, что новое соглашение будет заключено этим летом.


Напомним, что текущий контракт Куртуа в "Реале" рассчитан до 30-го июня следующего года.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 14:49
А ведь Куртуа уже тоже косячит и ломается. Но тем не менее...
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Комментарии 2
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Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 14:49
А ведь Куртуа уже тоже косячит и ломается. Но тем не менее...
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0
0
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Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 15:09
И тоже, как и Тер Штегену 33 года...
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