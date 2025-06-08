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Реал готов предложить новый контракт для своего голкипера
Ожидается, что соглашение будет заключено этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на большое количество новых подписаний мадридского клуба, "Реал" рассматривает возможности продолжения сотрудничества с некоторыми своими игроками.
Так, "сливочные" готовы предложить новый контракт для Тибо Куртуа. Клуб доволен бельгийцем - ожидается, что новое соглашение будет заключено этим летом.
Напомним, что текущий контракт Куртуа в "Реале" рассчитан до 30-го июня следующего года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 14:49
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