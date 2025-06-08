Реал обошел Барселону в интересном показателе

После завершения сезона уже известно немало рекордов и показателей, которые преодолела и завоевала "Барселона" в этом году. Однако мадридский клуб обошел "блаугранас" в довольно интересном показателе.

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Согласно отчету фондового рынка Ла Лиги, "сливочные" преодолели исторический потолок оценки для испанского клуба, достигнув 6,170 млн. евро, "Барселона" – 5,561,9 млн. евро.



Отметим, что клубы Ла Лиги переоценены на 6 процентов и имеют рыночную стоимость около 18,5 млн.