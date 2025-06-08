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Реал обошел Барселону в интересном показателе

Испания
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Мадрид побил рекорд

Реал обошел Барселону в интересном показателе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После завершения сезона уже известно немало рекордов и показателей, которые преодолела и завоевала "Барселона" в этом году. Однако мадридский клуб обошел "блаугранас" в довольно интересном показателе.

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Согласно отчету фондового рынка Ла Лиги, "сливочные" преодолели исторический потолок оценки для испанского клуба, достигнув 6,170 млн. евро, "Барселона" – 5,561,9 млн. евро.


Отметим, что клубы Ла Лиги переоценены на 6 процентов и имеют рыночную стоимость около 18,5 млн.

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Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 15:47
Интересно, шо эти шлемазлы ещё придумают?
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0
2
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 15:47
Интересно, шо эти шлемазлы ещё придумают?
Ответить
0
2

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