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Реал обошел Барселону в интересном показателе
Мадрид побил рекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения сезона уже известно немало рекордов и показателей, которые преодолела и завоевала "Барселона" в этом году. Однако мадридский клуб обошел "блаугранас" в довольно интересном показателе.
Согласно отчету фондового рынка Ла Лиги, "сливочные" преодолели исторический потолок оценки для испанского клуба, достигнув 6,170 млн. евро, "Барселона" – 5,561,9 млн. евро.
Отметим, что клубы Ла Лиги переоценены на 6 процентов и имеют рыночную стоимость около 18,5 млн.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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Barcelinius (earthman)
08.06.2025 в 15:47
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