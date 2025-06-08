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Реал назвал дату первой тренировки клуба при Алонсо
Начинается новая эпоха
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, когда новый тренер "Реала" Хаби Алонсо проведёт первую тренировку с клубом.
"Королевский клуб" сообщил, что команда вернётся к занятиям 9 июня в 11:00 по местному времени (12:00 по киевскому) и начнёт подготовку к Клубному Чемпионату Мира.
Напомним, что "Реал" сыграет первый матч на турнире 18 июня против "Аль-Хиляля". Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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Напомним, что Хаби Алонсо назначен тренером испанского клуба 1 июня 2025 года.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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