Все очень напряженно. Состоялись первые матчи полуфиналов плей-офф за выход в Ла Лигу

В Испании прошли первые поединки полуфиналов плей-офф Ла Лиги 2 за повышение в классе. За одну путевку в Примеру борются 4 команды.

"Реал" Овьедо удалось одолеть на выезде "Альмерию" благодаря победному голу в компенсированное время. В другой игре "Расинг“ С. и "Мирандес" выдали невероятные 3:3. Хозяева смогли сравнять счет на 90+8 минуте.

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Напомним, чемпионом Ла Лиги 2 стал "Леванте". Второе место занял "Эльче". Именно эти 2 клуба напрямую вышли в испанскую элиту. Покинули Примеру "Леганес“, "Лас-Пальмас" и "Вальядолид".