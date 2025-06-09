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Испанский гранд интересуется центрбеком Ювентуса

Испания

Защитник также входит в сферу интересов Милана

Испанский гранд интересуется центрбеком Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский гранд интересуется центральным защитником туринского "Ювентуса".

Как сообщил журналист Мирко Ди Натале, руководство мадридского "Атлетико" сделало запрос "старой синьоре" об Андреа Камбьязо, на которого также претендует "Милан" и ряд английских топ-клубов.

Сейчас известно, что "Ювентус" не вел прямые переговоры с 25-летним итальянцем насчет продлении его контракта, поэтому будущее Камбьязо в клубе остается под вопросом. Действующее соглашение защитника "бьянконери" с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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В сезоне 2024/25 Андреа Камбьязо провел 42 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов.

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Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Андреа Камбьязо
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Источник:
Mirko Di Natale
Опубликовал: Андрей Журба
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