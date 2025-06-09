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Испанский гранд интересуется центрбеком Ювентуса
Защитник также входит в сферу интересов Милана
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский гранд интересуется центральным защитником туринского "Ювентуса".
Как сообщил журналист Мирко Ди Натале, руководство мадридского "Атлетико" сделало запрос "старой синьоре" об Андреа Камбьязо, на которого также претендует "Милан" и ряд английских топ-клубов.
Сейчас известно, что "Ювентус" не вел прямые переговоры с 25-летним итальянцем насчет продлении его контракта, поэтому будущее Камбьязо в клубе остается под вопросом. Действующее соглашение защитника "бьянконери" с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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В сезоне 2024/25 Андреа Камбьязо провел 42 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов.
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