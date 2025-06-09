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Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала

Испания

Всколыхнул раздевалку кадровыми решениями

Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, новый наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо не стал медлить и уже в первые дни на посту начал принимать кадровые решения, и три игрока, похоже, не входят в его планы.

Сообщается, что Фран Гарсия, Давид Алаба и Орельен Чуамени могут стать первыми футболистами, от которых "Реал" избавится по инициативе испанского тренера. Алонсо имеет четкое видение стиля игры, и эти футболисты не вписываются в его проект.

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Фран Гарсия, который вернулся в "Реал" как потенциальное решение на левый фланг обороны, так и не продемонстрировал убедительной игры. Алаба часто имел проблемы со здоровьем, что могло повлиять на решение тренера, а в случае с Чуамени решающим фактором стала его нестабильная игра в течение сезона.

Алонсо хочет построить команду на свой вкус и не намерен медлить. Эти уходы позволят не только освободить места в составе, но и уменьшить расходы на зарплаты, что откроет путь для новых подписаний.

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Давид Алаба Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени Фран Гарсия
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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