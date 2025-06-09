Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
Всколыхнул раздевалку кадровыми решениями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, новый наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо не стал медлить и уже в первые дни на посту начал принимать кадровые решения, и три игрока, похоже, не входят в его планы.
Сообщается, что Фран Гарсия, Давид Алаба и Орельен Чуамени могут стать первыми футболистами, от которых "Реал" избавится по инициативе испанского тренера. Алонсо имеет четкое видение стиля игры, и эти футболисты не вписываются в его проект.
Фран Гарсия, который вернулся в "Реал" как потенциальное решение на левый фланг обороны, так и не продемонстрировал убедительной игры. Алаба часто имел проблемы со здоровьем, что могло повлиять на решение тренера, а в случае с Чуамени решающим фактором стала его нестабильная игра в течение сезона.
Алонсо хочет построить команду на свой вкус и не намерен медлить. Эти уходы позволят не только освободить места в составе, но и уменьшить расходы на зарплаты, что откроет путь для новых подписаний.
Популярное сейчас
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
- Комментатор Megogo: Важно напомнить ребятам в синих футболках, что они очень в привилегированном положении
- Экс-тренер Барселоны высказался о Ямале
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании