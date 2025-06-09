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Хаби Алонсо провел первую тренировку во главе Реала

Испания

Королевский клуб поделился фотографиями

Хаби Алонсо провел первую тренировку во главе Реала

Фото - Real Madrid C.F.

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Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо провел свою первую тренировку во главе команды.

На тренировочной базе "Реала" уже началась подготовка к клубному чемпионату мира. В основной группе тренировались футболисты, которые не были вызваны в ряды своих национальных сборных: Эдер Милитао, Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Браим Диас. Известно, что Родриго, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Эндрик продолжают восстанавливаться после травм, тогда как Федерико Вальверде работал по индивидуальной программе в зале.

В соцсетях "сливочных" появились свежие фотографии первого рабочего дня 43-летнего испанского специалиста в клубе.

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Напомним, что скоро "Реал" отправится в США, где в этом году состоится клубный мундиаль. Свой первый поединок в этом турнире "сливочные" проведут 18-го июня против саудовского "Аль-Хиляля".

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid C.F.
Опубликовал: Андрей Журба
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