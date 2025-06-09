Один из самых дорогих защитников "Барселоны" в истории продолжит карьеру в мадридском топ-клубе.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Клеман Лангле присоединится к мадридскому "Атлетико" на постоянной основе этим летом после того, как его представители договорились о расторжении контракта с "Барсой".

Отмечается, что 29-летний француз подпишет контракт с "матрасниками" до конца июня 2029 года.

Летом 2018 года "Барселона" подписала Клемана Лангле из "Севильи" за почти 36 миллионов евро, что на тот момент было рекордной суммой, которую каталонский гранд отдал за защитника. Он является вторым самым дорогим защитником в истории клуба.

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В сезоне 2024/25 Клеман Лангле выступал за "Атлетико" на правах аренды, проведя 34 матча за клуб во всех турнирах. За это время француз записал на свой счет 3 гола и 2 ассиста.