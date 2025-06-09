"Бетис" выкупил перспективного защитника из "Наполи".

На официальном сайте "бетикос" появилась информация о том, что андалусийский клуб активировал опцию выкупа в контракте Натана, подписав 24-летнего бразильца на постоянной основе. Его контракт рассчитан до конца июня 2030 года.

В прошлом сезоне Натан стал ключевым игроком "Бетиса", проведя 52 матча за клуб во всех турнирах и отметившись 2 голами и 2 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

???? OFICIAL | El #RealBetis ejecuta la opción de compra sobre Natan ????????



¡Bienvenido de nuevo, @Natansouza0404! ⚽???? — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) June 9, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что благодаря своей великолепной игре Натан попал в команду сезона 2024/25 в Лиге конференций.