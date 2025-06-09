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Бетис выкупил перспективного защитника из Наполи
Воспользовались возможностью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" выкупил перспективного защитника из "Наполи".
На официальном сайте "бетикос" появилась информация о том, что андалусийский клуб активировал опцию выкупа в контракте Натана, подписав 24-летнего бразильца на постоянной основе. Его контракт рассчитан до конца июня 2030 года.
В прошлом сезоне Натан стал ключевым игроком "Бетиса", проведя 52 матча за клуб во всех турнирах и отметившись 2 голами и 2 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
???? OFICIAL | El #RealBetis ejecuta la opción de compra sobre Natan ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) June 9, 2025
¡Bienvenido de nuevo, @Natansouza0404! ⚽????
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Также отметим, что благодаря своей великолепной игре Натан попал в команду сезона 2024/25 в Лиге конференций.
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