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Атлетико Мадрид предложил 15 млн евро за ключевого защитника Милана
Атлетико хочет подписать Тео Эрнандеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" сделал предложение итальянскому "Милану" о приобретении левого защитника Тео Эрнандеса за 15 миллионов евро. Об этом пишет Джанлука ди Марцио.
Однако, как стало известно, "Милан" считает это предложение слишком низким и отклонил его.
Добавим, что Тео имеет контракт с итальянским грандом, который рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:gianluca di marzio
Опубликовал: Екатерина Власова
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