Атлетико Мадрид предложил 15 млн евро за ключевого защитника Милана

"Атлетико Мадрид" сделал предложение итальянскому "Милану" о приобретении левого защитника Тео Эрнандеса за 15 миллионов евро. Об этом пишет Джанлука ди Марцио.

Однако, как стало известно, "Милан" считает это предложение слишком низким и отклонил его.

Добавим, что Тео имеет контракт с итальянским грандом, который рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.