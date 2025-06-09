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Защитник Барселоны покинул команду и подписал контракт с Атлетико Мадрид
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Клеман Лангле официально стал игроком мадридского "Атлетико".
Клуб Ла Лиги подписал трехлетний контракт с французским футболистом - до июня 2028 года.
Добавим, что Лангле договорился с "Барселоной" о расторжении предыдущего контракта, что позволило ему перейти в "Атлетико" как свободному агенту.
В прошлом сезоне Клеман выступал за мадридский клуб на правах аренды из "Барселоны", где принял участие в 34 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Clément Lenglet signs until 2028 ????⚪️ pic.twitter.com/EvmwyG26SW— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 9, 2025
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