Защитник Барселоны покинул команду и подписал контракт с Атлетико Мадрид

Центральный защитник Клеман Лангле официально стал игроком мадридского "Атлетико".

Клуб Ла Лиги подписал трехлетний контракт с французским футболистом - до июня 2028 года.

Добавим, что Лангле договорился с "Барселоной" о расторжении предыдущего контракта, что позволило ему перейти в "Атлетико" как свободному агенту.

В прошлом сезоне Клеман выступал за мадридский клуб на правах аренды из "Барселоны", где принял участие в 34 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.