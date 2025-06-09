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Защитник Барселоны покинул команду и подписал контракт с Атлетико Мадрид

Испания
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Официально

Защитник Барселоны покинул команду и подписал контракт с Атлетико Мадрид

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник Клеман Лангле официально стал игроком мадридского "Атлетико".

Клуб Ла Лиги подписал трехлетний контракт с французским футболистом - до июня 2028 года.

Добавим, что Лангле договорился с "Барселоной" о расторжении предыдущего контракта, что позволило ему перейти в "Атлетико" как свободному агенту.

В прошлом сезоне Клеман выступал за мадридский клуб на правах аренды из "Барселоны", где принял участие в 34 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Клеман Лангле
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Источник:
Аtletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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