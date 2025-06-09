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Вице-чемпионы Италии хотят подписать талантливого защитника Валенсии

Испания

Его считают одним из самых перспективных испанских игроков

Вице-чемпионы Италии хотят подписать талантливого защитника Валенсии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-чемпионы Италии хотят подписать талантливого защитника "Валенсии".

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "Интера" рассматривает вариант с трансфером Кристиана Москера, за которым также долгое время наблюдают и другие итальянские гранды: "Милан", "Наполи" и "Ювентус".

Отмечается, что представители "нерадзурри" уже обратились к испанскому клубу для того, чтобы начать переговоры и узнать условия возможного перехода 20-летнего испанца, который способен играть в центре обороны и на правом фланге.

Действующий контракт Кристиана Москера с "Валенсией" рассчитан до конца июня 2026 года.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Кристиан Москера провел 41 матч за "Валенсию" во всех турнирах, забив один гол. Его стоимость, согласно данным на сайте Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
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