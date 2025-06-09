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Атлетик Бильбао хочет сохранить своего звездного вингера в команде на фоне интереса Баварии
Клуб готов предложить Нико Уильямсу около 10 миллионов евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик Бильбао" активно работает над тем, чтобы удержать в своем составе звездного правого вингера Нико Уильямса, который привлек внимание таких европейских грандов, как "Бавария", "Арсенал" и других топ-клубов.
Баскский клуб намерен продлить его контракт, который в настоящее время действует до 2027 года.
Первоначальные переговоры уже состоялись, и они будут возобновлены в ближайшее время. "Атлетик" готов предложить Нико Уильямсу около 10 миллионов евро в год.
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