Атлетик Бильбао хочет сохранить своего звездного вингера в команде на фоне интереса Баварии

"Атлетик Бильбао" активно работает над тем, чтобы удержать в своем составе звездного правого вингера Нико Уильямса, который привлек внимание таких европейских грандов, как "Бавария", "Арсенал" и других топ-клубов.

Баскский клуб намерен продлить его контракт, который в настоящее время действует до 2027 года.

Первоначальные переговоры уже состоялись, и они будут возобновлены в ближайшее время. "Атлетик" готов предложить Нико Уильямсу около 10 миллионов евро в год.