Реал анонсировал представление Дина Хейсена

Мадридский "Реал" уже завтра, 10 июня, официально представит своего нового игрока – защитника Дина Хейсена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Перед официальной презентацией президент "Реала" Флорентино Перес примет Хейсена для подписания контракта. Соглашение свяжет нового игрока с клубом на ближайшие пять сезонов.

После презентации Дин даст первое интервью как игрок мадридского клуба.