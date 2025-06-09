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Реал анонсировал представление Дина Хейсена
10 июня
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" уже завтра, 10 июня, официально представит своего нового игрока – защитника Дина Хейсена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Перед официальной презентацией президент "Реала" Флорентино Перес примет Хейсена для подписания контракта. Соглашение свяжет нового игрока с клубом на ближайшие пять сезонов.
После презентации Дин даст первое интервью как игрок мадридского клуба.
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Источник:Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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