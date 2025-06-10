  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона готова продать своего молодого защитника

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона готова продать своего молодого защитника

Испания

Если получат выгодное предложение

Барселона готова продать своего молодого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" оценила трансфер левого защитника Жерара Мартина в 12 миллионов евро. Молодой футболист, который привлек внимание "Вулверхэмптона" этим летом, может стать частью перестройки английской команды после перехода Райана Айт-Нури в "Манчестер Сити". Каталонский воспитанник является приоритетным вариантом для "волков".

Жерар провел лишь один полноценный сезон в первой команде, но стал одним из главных открытий "Барсы" в кампании 2024/25. Впрочем, в клубе считают, что из-за конкуренции его игровое время может быть ограниченным в следующем сезоне.

Читайте такжеЗащитник Барселоны покинул команду и подписал контракт с Атлетико Мадрид

В руководстве "Барселоны" высоко оценивают потенциал Мартина, но также осознают необходимость получить прибыль и уравновесить финансы. Поэтому в случае соответствующего предложения клуб готов рассмотреть продажу. Каталонцы не рассматривают вариант аренды или сделок с бонусами – только прямая покупка.

Добавим, что в сезоне 2024/25 испанец провел 42 матча за "Барселону" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Испанский клуб хочет подписать действующего чемпиона АПЛ
yellow-arrow
40-летний экс-игрок Арсенала вывел Овьедо в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
yellow-arrow
Реал назвал дату представления нового левого защитника клуба
Барселона Вулверхэмптон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости