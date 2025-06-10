Барселона готова продать своего молодого защитника

Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" оценила трансфер левого защитника Жерара Мартина в 12 миллионов евро. Молодой футболист, который привлек внимание "Вулверхэмптона" этим летом, может стать частью перестройки английской команды после перехода Райана Айт-Нури в "Манчестер Сити". Каталонский воспитанник является приоритетным вариантом для "волков".

Жерар провел лишь один полноценный сезон в первой команде, но стал одним из главных открытий "Барсы" в кампании 2024/25. Впрочем, в клубе считают, что из-за конкуренции его игровое время может быть ограниченным в следующем сезоне.

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В руководстве "Барселоны" высоко оценивают потенциал Мартина, но также осознают необходимость получить прибыль и уравновесить финансы. Поэтому в случае соответствующего предложения клуб готов рассмотреть продажу. Каталонцы не рассматривают вариант аренды или сделок с бонусами – только прямая покупка.

Добавим, что в сезоне 2024/25 испанец провел 42 матча за "Барселону" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.