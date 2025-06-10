Мадридский "Атлетико" согласовал трансфер вратаря сборной Аргентины.

На официальном сайте "матрасников" сообщается о том, что Хуан Муссо из "Аталанты" присоединился к их команде на постоянной основе, подписав контракт с клубом до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне 31-летний голкипер играл за "кольчонерос" на правах аренды.

Acuerdo con la Atalanta para el traspaso de Juan Musso ????⚪ pic.twitter.com/YS3y83GUJV — Atlético de Madrid (@Atleti) June 10, 2025

Отмечается, что "Атлетико" воспользовался опцией выкупа футболиста, однако детали сделки пока не разглашаются.

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В сезоне 2024/25 Хуан Муссо провел 6 "сухих" матчей в 9 поединках за "Атлетико" во всех турнирах.