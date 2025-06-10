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Атлетико согласовал трансфер вратаря сборной Аргентины

Испания

Испанский топ-клуб объявил об этом официально

Атлетико согласовал трансфер вратаря сборной Аргентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" согласовал трансфер вратаря сборной Аргентины.

На официальном сайте "матрасников" сообщается о том, что Хуан Муссо из "Аталанты" присоединился к их команде на постоянной основе, подписав контракт с клубом до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне 31-летний голкипер играл за "кольчонерос" на правах аренды.

Отмечается, что "Атлетико" воспользовался опцией выкупа футболиста, однако детали сделки пока не разглашаются.

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В сезоне 2024/25 Хуан Муссо провел 6 "сухих" матчей в 9 поединках за "Атлетико" во всех турнирах.

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Источник:
Club Atletico de Madrid
Опубликовал: Андрей Журба
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