Авторитетный портал обновил цены на самых дорогих футболистов мира

По окончании сезона 2024/25 авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов в топ-5 европейских лигах. На их сайте была опубликована десятка самых дорогих игроков мира, в которой произошли существенные изменения. Рейтинг возглавил звездный нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. Всего в топ-10 находится 6 представителей Ла Лиги и по двое игроков из Английской Премьер-лиги и Бундеслиги.

Топ-10 самых дорогих игроков мира выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль ("Барселона") — 200 млн евро

2. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид") — 180 млн евро

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") — 180 млн евро

4. Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") — 180 млн евро

5. Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид") — 170 млн евро

6. Букайо Сака ("Арсенал") — 150 млн евро

7. Педри ("Барселона") — 140 млн евро

8. Флориан Виртц ("Байер") — 140 млн евро

9. Джамал Мусиала ("Бавария") — 140 млн евро

10. Федерико Вальверде ("Реал Мадрид") — 130 млн евро

Напомним, что прошлым лидером этого рейтинга был Винисиус Жуниор, однако сейчас его стоимость упала на 30 млн евро, поэтому он находится на пятой позиции в списке от Transfermarkt.

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В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль забил 21 гол и отдал 26 ассистов в 62 матчах за "Барселону" и сборную Испании.