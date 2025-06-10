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После 9 лет. Опытный одноклубник Цыганкова решил покинуть Жирону

Испания

Легендарная фигура в истории каталонской команды

После 9 лет. Опытный одноклубник Цыганкова решил покинуть Жирону

Фото - Girona FC

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Опытный одноклубник Виктора Цыганкова решил покинуть "Жирону" после девяти проведенных лет в команде.

На официальном сайте "бело-красных" появилось сообщение от 34-летнего Хуанпе о том, что он завершает свой период в клубе. На его счету 265 сыгранных матчей за "Жирону" во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

"Я не родился фанатом "Жироны", но я умру фанатом этого клуба. Часть меня навсегда останется здесь", — заявил Хуанпе. "Нелегко объяснить, что для меня значат этот клуб и этот город. Я никогда не мог бы представить, что я здесь смогу обрести. Я вырос не только как игрок, но и как личность, поэтому я очень счастлив, что играл за "Жирону".

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Напомним, что летом 2016 года "Жирона" подписала Хуанпе на правах свободного агента. Сейчас испанский защитник является вторым лучшим игроком в истории клуба после Кристиана Стуани по количеству сыгранных матчей.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
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