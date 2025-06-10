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Официально. Реал представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер
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Фото - Real Madrid
"Реал" представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер.
Защитник подписал пятилетний контракт с клубом. Игрок выступит под 24-м номером.
Президент "Реала" Флорентино Перес подарил Хейсену копию стадиона, часы и футболку со своим именем и номером 24.
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Напомним, что "Реал" приобрёл 20-летнего защитника у "Борнмута" за 59,5 млн евро.
В прошлом сезоне Хейсен отыграл 36 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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