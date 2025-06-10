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Официально. Реал представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер

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Официально. Реал представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер

Фото - Real Madrid

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"Реал" представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер.

Защитник подписал пятилетний контракт с клубом. Игрок выступит под 24-м номером.

Президент "Реала" Флорентино Перес подарил Хейсену копию стадиона, часы и футболку со своим именем и номером 24.

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Напомним, что "Реал" приобрёл 20-летнего защитника у "Борнмута" за 59,5 млн евро.

В прошлом сезоне Хейсен отыграл 36 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и отдал 2 голевые передачи.

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Реал (Мадрид) Дин Хейсен
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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