Официально. Реал представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер

"Реал" представил Дина Хейсена и назвал его игровой номер.

Защитник подписал пятилетний контракт с клубом. Игрок выступит под 24-м номером.

Президент "Реала" Флорентино Перес подарил Хейсену копию стадиона, часы и футболку со своим именем и номером 24.

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Напомним, что "Реал" приобрёл 20-летнего защитника у "Борнмута" за 59,5 млн евро.

В прошлом сезоне Хейсен отыграл 36 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и отдал 2 голевые передачи.