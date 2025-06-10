Хейсен прокомментировал свой переход в Реал: Надеюсь, что мы вместе многое выиграем

Новичок мадридского "Реала" Дин Хёйсен прокомментировал подписание контракта с клубом.

По словам Хейсена, "Реал" - клуб его мечты и он хочет выиграть трофеи, начиная с клубного чемпионата мира.

"Спасибо президенту и клубу. Хотел быть здесь с первого дня, и с тех пор, как связался "Мадрид", не обращал внимания на другие команды.

Спасибо семье, которая всегда сопровождала меня, моим родителям и братьям. Я прибыл в лучший клуб мира и готов отдать все свои силы.

Сохраню скромность, и надеюсь, что мы вместе многое выиграем, начиная с клубного чемпионата мира.

"Мадрид" — это команда моей жизни, в которую я верю и с нетерпением жду многих лет", - заявил защитник.