Сельта объявила о подписании воспитанника Интера

Йонуц Раду стал игроком "Сельты". Контракт между 28-летним футболистом и испанским клубом рассчитан до 2029 года.

К "Сельте" Раду присоединился на правах свободного агента.

С 2013 до 2025 года Йонац провел в системе "Интера", но большую часть этого времени провел в арендах. За основную команду "нерадзурри" румын провел лишь 5 матчей.

До перехода в "Сельту" Раду несколько месяцев выступал за "Венецию", в составе которой отыграл 15 игр в сезоне 2024/25.