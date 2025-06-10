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Сельта объявила о подписании воспитанника Интера

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Сельта объявила о подписании воспитанника Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Йонуц Раду стал игроком "Сельты". Контракт между 28-летним футболистом и испанским клубом рассчитан до 2029 года.

К "Сельте" Раду присоединился на правах свободного агента.

С 2013 до 2025 года Йонац провел в системе "Интера", но большую часть этого времени провел в арендах. За основную команду "нерадзурри" румын провел лишь 5 матчей.

До перехода в "Сельту" Раду несколько месяцев выступал за "Венецию", в составе которой отыграл 15 игр в сезоне 2024/25.

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Сельта (Виго) Ла Лига свободный агент Раду трансфер вратарь
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Источник:
RC Celta
Опубликовал: Александр Бураков
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