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Сельта объявила о подписании воспитанника Интера
Новый этап
Getty Images/Global Images Ukraine
Йонуц Раду стал игроком "Сельты". Контракт между 28-летним футболистом и испанским клубом рассчитан до 2029 года.
К "Сельте" Раду присоединился на правах свободного агента.
С 2013 до 2025 года Йонац провел в системе "Интера", но большую часть этого времени провел в арендах. За основную команду "нерадзурри" румын провел лишь 5 матчей.
До перехода в "Сельту" Раду несколько месяцев выступал за "Венецию", в составе которой отыграл 15 игр в сезоне 2024/25.
Benvido á túa casa, Ionuț Radu ???????? pic.twitter.com/OF5mpwyS6M— RC Celta (@RCCelta) June 9, 2025
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