Президент "Реала" прокомментировал подписание Хейсена.

По словам Флорентино Переса, футболист - один из величайших центральных защитников в мире. Глава клуба поблагодарил испанского футболиста за выбор.

"Дорогой Дин, добро пожаловать в "Реал Мадрид". С сегодняшнего дня это будет твой новый дом, потому что ты этого хотел. Ты решил защищать эту эмблему и эту футболку, потому что это была твоя большая мечта с самого детства, как мы только что увидели на этих снимках, которые особенно тронули твою семью: твоих родителей и твоих братьев и сестер, которые сегодня с тобой в один из самых важных дней твоей жизни. Они знают, как много ты работал и на какие жертвы тебе пришлось пойти, чтобы стать в 20 лет одним из величайших центральных защитников в мире".

Многие крупные европейские клубы хотели купить тебя. Но ты ясно дал понять с самого начала, что хочешь быть здесь с нами, чтобы строить свою собственную историю. Поэтому мы благодарим тебя за желание стать частью лучшего клуба в мире, "Реала". Ты приезжаешь в "Реал Мадрид", полный надежд и готовый начать путь, который станет величайшим испытанием в твоей профессиональной карьере. Ты уже показал, что мы смотрим на одного из величайших игроков, которые появились на сцене в последние годы", - сказал Перес.