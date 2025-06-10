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Защитник Реала может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Испания

Уйдет свободным агентом

Защитник Реала может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Хесус Вальехо готовится завершить свой этап карьеры в мадридском клубе. Он не продлит контракт с "Реалом", поэтому сможет искать новую команду в статусе свободного агента.

Несмотря на попытки закрепиться в составе "Реала", Вальехо так и не стал частью основной ротации. Его периоды в арендах в таких клубах, как "Айнтрахт", "Гранада" или "Сарагоса", позволили увидеть потенциал игрока, однако в столице Испании он всегда оставался в тени опытных конкурентов. После окончательного прощания с "Реалом" испанец сосредоточен на поисках клуба, который гарантирует ему стабильность и возможность проявить себя.

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Одним из клубов, проявивших наибольшую заинтересованность в его подписании, является "Райо Вальекано". Столичный клуб ищет варианты усиления обороны опытными исполнителями и рассматривает Вальехо как привлекательный вариант. Кроме того, статус свободного агента значительно упрощает потенциальный трансфер, поскольку не требует больших затрат. Сам Вальехо готов продолжить карьеру в Ла Лиге.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Вальехо провел 4 матча за "Реал" во всех турнирах, отдав 1 ассист.

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Реал (Мадрид) Хесус Вальехо
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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