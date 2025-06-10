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Спортивный директор Барселоны объяснил, почему провалился трансфер бразильского таланта
Не в то время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился подробностями, которые, по его мнению, привели к тому, что нападающий Витор Роке не смог закрепиться в каталонском клубе.
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В начале этого года Роке окончательно завершил свою короткую карьеру в "Барселоне". Спустя чуть больше года после переезда из Бразилии в столицу Каталонии, молодой нападающий вернулся на родину – в "Палмейрас".
"Мы не ошиблись в самой идее, ведь Роберту Левандовскому тогда было уже 34 или 35 лет, и мы уже думали о том, кто сможет заменить его в будущем. Именно с этой целью мы подписали Витора. Идея была правильной, и мы ее реализовали. Есть причины, по которым все может получиться или не получиться: некоторые ты можешь контролировать, а некоторые – нет.
Для меня его приход был осложнен тем, что он состоялся в январе – и это навредило ему. Это была ошибка. Но мы всегда прислушиваемся к мнению тренера в принятии решений. Когда Гави получил травму, то из-за финансовых ограничений мы не могли подписать ни одного топового игрока на эту позицию. Тогда мы и решили ускорить процесс адаптации Роке и его переход на шесть месяцев – хотя это должно было произойти летом, в начале сезона. Мы ошиблись.
Ему немного не хватило адаптации и общей заботы. Я имею в виду и то, что мы не смогли вовремя заметить некоторые проблемы, которые у него возникали – как в плане адаптации, так и психологически. Мы не смогли помочь ему в этом.
Сначала Витор перешел в аренду в "Бетис", но потом именно он и его агенты решили вернуться в Бразилию. Мы это приняли, потому что для нас главное, чтобы он чувствовал себя хорошо и снова нашел себя, ведь это парень с огромным талантом", – сказал Деку.
Добавим, что за "Барселону" Роке всего провел 16 матчей, забив 2 гола.
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