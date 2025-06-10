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Исторический контракт. Севилья объявила о начале сотрудничества с Adidas
Партнерство с этим брендом было возобновлено впервые за более чем 40 лет
Фото - Sevilla FC
"Севилья" объявила о начале сотрудничества с Adidas, подписав исторический контракт с известным немецким брендом спортивной одежды и экипировки. Партнерство с компанией было возобновлено впервые с 1983 года.
На официальном сайте андалусийского клуба сообщается, что клуб подписал долгосрочное соглашение с Adidas сроком на десять лет, что является историческим событием для "красно-белых", имеющее огромное стратегическое значение.
Также известно, что "Севилья" станет вторым клубом Ла Лиги после мадридского "Реала", который присоединится к избранной группе команд самого высокого уровня по всему миру, для которых Adidas будет изготавливать эксклюзивный дизайн.
Lo bueno siempre vuelve ????❤️@adidasfootball pic.twitter.com/MOn8emBbvr— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 10, 2025
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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Севилья" заняла 17-е место в Ла Лиге, избежав вылета в низший дивизион.
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