Исторический контракт. Севилья объявила о начале сотрудничества с Adidas

"Севилья" объявила о начале сотрудничества с Adidas, подписав исторический контракт с известным немецким брендом спортивной одежды и экипировки. Партнерство с компанией было возобновлено впервые с 1983 года.

На официальном сайте андалусийского клуба сообщается, что клуб подписал долгосрочное соглашение с Adidas сроком на десять лет, что является историческим событием для "красно-белых", имеющее огромное стратегическое значение.

Также известно, что "Севилья" станет вторым клубом Ла Лиги после мадридского "Реала", который присоединится к избранной группе команд самого высокого уровня по всему миру, для которых Adidas будет изготавливать эксклюзивный дизайн.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Севилья" заняла 17-е место в Ла Лиге, избежав вылета в низший дивизион.