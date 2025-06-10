  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Исторический контракт. Севилья объявила о начале сотрудничества с Adidas

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исторический контракт. Севилья объявила о начале сотрудничества с Adidas

Испания

Партнерство с этим брендом было возобновлено впервые за более чем 40 лет

Исторический контракт. Севилья объявила о начале сотрудничества с Adidas

Фото - Sevilla FC

Новина українською

"Севилья" объявила о начале сотрудничества с Adidas, подписав исторический контракт с известным немецким брендом спортивной одежды и экипировки. Партнерство с компанией было возобновлено впервые с 1983 года.

На официальном сайте андалусийского клуба сообщается, что клуб подписал долгосрочное соглашение с Adidas сроком на десять лет, что является историческим событием для "красно-белых", имеющее огромное стратегическое значение.

Также известно, что "Севилья" станет вторым клубом Ла Лиги после мадридского "Реала", который присоединится к избранной группе команд самого высокого уровня по всему миру, для которых Adidas будет изготавливать эксклюзивный дизайн.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в сезоне 2024/25 "Севилья" заняла 17-е место в Ла Лиге, избежав вылета в низший дивизион.

Читайте такжеЛиверпуль официально объявил о начале сотрудничества с Adidas
По теме
yellow-arrow
Спортивный директор Барселоны: Флик – это тот тренер, которого мы хотели, и мы очень счастливы
yellow-arrow
Спортивный директор Барселоны объяснил, почему провалился трансфер бразильского таланта
yellow-arrow
Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
Севилья Adidas
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sevilla FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости