Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Барселоны: Флик – это тот тренер, которого мы хотели, и мы очень счастливы
Деку высказался о главном тренере испанского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился своими впечатлениями от назначения Ханси Флика главным тренером клуба и подвел итоги прошедшего сезона.
"Флик был тренером, которого мы хотели, тренером с отличными управленческими навыками. Все прошло хорошо, и мы очень довольны. Результаты были такими, как мы и ожидали. В прошлом сезоне мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов и чувствовали, что могли бы пройти дальше... В чемпионате мы выбыли рано, но в этом сезоне мы намеревались бороться за каждый титул до самого конца, и именно так и произошло", - сказал Деку.
Напомним, что в сезоне 2024/25 "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".
Популярное сейчас
- ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Кроос возвращается в Мадрид
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле