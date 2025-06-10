  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спортивный директор Барселоны: Флик – это тот тренер, которого мы хотели, и мы очень счастливы

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Барселоны: Флик – это тот тренер, которого мы хотели, и мы очень счастливы

Испания

Деку высказался о главном тренере испанского гранда

Спортивный директор Барселоны: Флик – это тот тренер, которого мы хотели, и мы очень счастливы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился своими впечатлениями от назначения Ханси Флика главным тренером клуба и подвел итоги прошедшего сезона.

"Флик был тренером, которого мы хотели, тренером с отличными управленческими навыками. Все прошло хорошо, и мы очень довольны. Результаты были такими, как мы и ожидали. В прошлом сезоне мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов и чувствовали, что могли бы пройти дальше... В чемпионате мы выбыли рано, но в этом сезоне мы намеревались бороться за каждый титул до самого конца, и именно так и произошло", - сказал Деку.

Напомним, что в сезоне 2024/25 "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

Читайте такжеСпортивный директор Барселоны объяснил, почему провалился трансфер бразильского таланта
По теме
yellow-arrow
Исторический контракт. Севилья объявила о начале сотрудничества с Adidas
yellow-arrow
Спортивный директор Барселоны объяснил, почему провалился трансфер бразильского таланта
yellow-arrow
Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
Деку Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости