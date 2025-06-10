Спортивный директор Барселоны: Флик – это тот тренер, которого мы хотели, и мы очень счастливы

Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился своими впечатлениями от назначения Ханси Флика главным тренером клуба и подвел итоги прошедшего сезона.

"Флик был тренером, которого мы хотели, тренером с отличными управленческими навыками. Все прошло хорошо, и мы очень довольны. Результаты были такими, как мы и ожидали. В прошлом сезоне мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов и чувствовали, что могли бы пройти дальше... В чемпионате мы выбыли рано, но в этом сезоне мы намеревались бороться за каждый титул до самого конца, и именно так и произошло", - сказал Деку.