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Деку рассказал о планах Барселоны на это летнее трансферное окно
Что касается атаки, то все будет зависеть от того, что мы сможем сделать на трансферном рынке (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о трансферных планах команды на лето:
"Позиции, которые нужно усилить летом? Мы считаем, что состав команды хорошо сбалансирован как в обороне, так и в полузащите. У нас есть игроки, которые еще растут и развиваются — например, Гави, который возвращается после травмы. После полной предсезонной подготовки мы ожидаем, что он вернется еще сильнее в следующем сезоне.
У нас есть Марк Берналь, который травмировался в начале сезона, а также Рональд Араухо и Дани Ольмо, и мы работаем над тем, чтобы они больше не травмировались.
Что касается атаки, то все будет зависеть от того, что мы сможем сделать на трансферном рынке, но это, пожалуй, единственная позиция, где, по нашему мнению, нужно усилиться одним-двумя игроками".
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