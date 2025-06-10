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Президент Ла Лиги о различиях между Реалом и Барселоной: Мадрид жалуется еще до начала матча

Испания

Хавьер Тебас поделился своими мыслями

Президент Ла Лиги о различиях между Реалом и Барселоной: Мадрид жалуется еще до начала матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о различиях между "Реалом" и "Барселоной".

"Между этими командами есть различия. "Барса« жалуется дважды за сезон. "Мадрид" жалуется после каждого тура. По крайней мере, "Барселона" жалуется после того, как матч состоялся... "Реал" жаловался еще до того, как матч начался", - сказал Тебас.

Слова Хавьера в очередной раз подчеркивают его мнение о "Реале" относительно их постоянных претензий к судейским решениям, особенно через официальный канал клуба «Реал Мадрид ТВ». Зато он не впервые отмечает более сдержанную позицию "Барселоны".

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Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
10.06.2025 в 20:02
А навіщо путі скаржитися? Діло Негрейри процвітає. Повністю суддівське чемпіонство пути в цьому році
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3
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Комментарии 4
ANESTEZIO (Вінниця )
10.06.2025 в 20:02
А навіщо путі скаржитися? Діло Негрейри процвітає. Повністю суддівське чемпіонство пути в цьому році
Ответить
3
0
avatar
Barcelinius (earthman)
10.06.2025 в 18:56
Тебас БАЗА!
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1
4
avatar
Spokoyno (Київ)
10.06.2025 в 18:56
РЕАЛьно один столичний клуб так звик до суперлояльності смугастеньких, що будь-які відхилення від цього пе..с його знає чому вважає знущанням над бляклими
sticker
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1
4
ANESTEZIO (Вінниця )
10.06.2025 в 20:03
Альцик, прийми пігулки, тебе плющить
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3
0

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