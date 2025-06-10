Президент Ла Лиги о различиях между Реалом и Барселоной: Мадрид жалуется еще до начала матча

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о различиях между "Реалом" и "Барселоной".

"Между этими командами есть различия. "Барса« жалуется дважды за сезон. "Мадрид" жалуется после каждого тура. По крайней мере, "Барселона" жалуется после того, как матч состоялся... "Реал" жаловался еще до того, как матч начался", - сказал Тебас.

Слова Хавьера в очередной раз подчеркивают его мнение о "Реале" относительно их постоянных претензий к судейским решениям, особенно через официальный канал клуба «Реал Мадрид ТВ». Зато он не впервые отмечает более сдержанную позицию "Барселоны".